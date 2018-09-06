Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasının “çılgınlık” olduğunu, ABD’nin neden böyle davrandığı konusunda bir fikri bulunmadığını, uzun vadede bu durumun ABD’ye zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Rogers, “(Yatırım yapacak olsam) Büyük ihtimalle şu anda Türkiye (Türkiye’deki varlıkları) alırdım. Normalde akıllı insanlar şu anda (Türk varlıklarını) satın alıyorlar” dedi.

MÜTTEFİĞİNİ VURUYOR

76 yaşındaki Rogers, Trump’ın son dönemde Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, “Türkiye, ABD’nin ve NATO’nun uzun vadeli müttefiki. Bunu kesinlikle anlamıyorum. Birilerinin bir sebebi olmalı. Şu anda ABD’nin yaptıklarının etkisi Çin’i daha büyük hale getiriyor. Çin, Rusya, İran ve şimdi Türkiye daha fazla yakınlaşmaya başlıyor. Amerika için bunun iyi bir sonucu olamaz. Trump, dış politika hamleleri ile müttefik ülkeleri kendisinden uzaklaştırdı” değerlendirmesinde bulundu.

CİDDİ FIRSATLAR VAR

Türkiye’nin hâlihazırda uluslararası yatırımcılar için dikkate değer yatırım fırsatları sunduğunu ifade eden Rogers, şunları kaydetti: Tarihte bu tip şeyler olduğunda (Türk ekonomisindeki gelişmeler) normalde yatırımcılar bu durumdan avantaj elde ederler. Genelde bu, satın almak için fırsat olarak görülür. Eğer yatırım yapacak kadar zekiyseniz, 2 ila 5 yıl sonunda olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ben henüz bu anlamda bir yatırım yapmadım. Çünkü son dönemde çok yoğun bir şekilde seyahat ediyorum. Fakat neler olduğunu tabii ki görüyorum.

Müeyyideler zaman, enerji ve para kaybı

Jim Rogers, ABD’nin ticari yaptırım kararlarının doğru olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: Müeyyideler tarihte, nadiren uzun dönemde bir etki gösterebildi. Nihayetinde piyasa, her zaman bir çaresine bakıyor, yaptırımları bir yol bulup atlatıyor. İnsanlar bir yandan bu yaptırımları uygulamaya çalışırken, diğer insanlar bunlardan kaçınmak için uğraşıyor. Politikacılar bir süre zekiymiş gibi görünebilirler. Fakat temelde yaptırımlar zaman, enerji ve para kaybıdır.

İstanbul Rus ve Çinlilerle dolacak

Rogers, Rusya ve Çin’den çok sayıda yatırımcının artık yüzünü gelişen piyasalardaki yatırım fırsatlarına çevirdiğini ifade ederek “Ben Moskova Havaalanı’na gidiyorum ve her yerde artık Çinlileri görüyorum. Kızıl Meydan’a gidiyorum, her yerde Çinli... Beş sene evvel bu durum böyle değildi. Eminim çok yakında İstanbul, Rus ve Çinlilerle dolu olacak. Bu gelişmeler ABD için iyi değil. Çinli yatırımcıların bugünlerde çok fazla parası var. Amerika’nın ise çok fazla borcu mevcut” dedi.