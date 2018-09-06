Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın ekonomik refahı yüksek ülkelerinden İsviçre bölgenin ekonomi olarak en doygun ülkelerinden biri. Özellikle bankacılık ve özel üretim sektöründe bölgenin merkezinde bulunan İsviçre ekonomisi, gelişmiş ülkelere göre halen büyümesini koruyor.

BEKLENENDEN FAZLA BÜYÜME



İsviçre ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 büyüdü. Beklentiler, ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0.5 büyüyeceği yönündeydi.

Birinci çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 1'e yukarı yönde revize edildi. Ekonomi, küresel ticaret geriliminden fazla etkilenmiyor gibi görünüyor. Ülkenin Ekonomik İlişkiler Ofisi'nden Perşembe günü gelen açıklamada, "Son rakamlar ile birlikte beşinci çeyrekte de 'ortalamanın üzerinde' büyüdük" ifadesi kullanıldı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BÜYÜME



Gelişmiş ülkelerin durağan bir ekonomik sisteme geçmesi, rutin veriler elde etmesine neden oluyor, ancak İsveç gibi dinamik üretim ve ekonominin devam ettiği ülkeler gelişmişliğini tamamlayıp ekonomilerini doyursa dahi büyümelerini devam ettiriyor.