Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta yaşayan emekli mali müşavir Yaşar Ramazan Fidan, merkeze bağlı Bostancık köyünde babasından kalma arazide 10 yıl önce tarım yapmaya karar verdi. Fidan daha sonra sağlıklı ürünler tüketmek adına sağlıklı ürün yetiştirmenin yollarını araştırmaya başladı. Fidan 5 yıl süren araştırmalarının neticesinde ata tohumu ile gübresiz üretim yapmaya karar verdi. Bu süre içerisinde ata tohumlar buldu. Fidan ata tohumları gübre kullanmadan ekmeye başladı. Fidan 10 yıl boyunca toprağa gübre vermeyerek, toprağı gübrenin kimyasal etkilerinden arındırmayı başardı. Organik tarım çalışmalarını her geçen gün arttıran Fidan, 10 yılın sonunda 2 dönüme ektiği 8 kilogram ata tohumu ile 2 ton fasulye elde etti. Fidan ata tohum ile elde edilen organik fasulyelerin yoğun talep gördüğünü ve taleplere cevap vermekte zorluk çektiğini belirtti.

Gübreyi bıraktı verim arttı

Yaşar Ramazan Fidan gübre kullanımını bırakarak verimi arttırdıklarını belirtip, “Önce hobi olarak bir bahçe yapmak istedim. Fakat daha sonra çalışmak ve bir şeyler üretmek gerektiğini düşündüm. Sağlığa çok önem veren birsiyim, sağlıklı ürünler yetiştirmek istedim. Gübresiz nasıl ürün üretebilirim bunun araştırmasına girdim. Araştırmalarımızla ata tohumunu nasıl elde edeceğimizi bulduk. Uzun araştırmalarım sonrası 5 yıl önce ata tohumunu buldum. Son 10 yılda hiç gübre kullanmadık ve gübreyi tamamen toprağımızdan attık. Gübre kullanmadığımız 10 yıl içerisinde verimin her yıl arttığını gördük. Toprak kendine gelmeye başladı. Solucanlar başka canlılar toprakta üremeye başladı “ dedi.

“Toprakta insan gibidir”

Toprağı insana benzeten Fidan, toprağında sağlığına ne kadar önem verilirse o kadar verim elde edileceğini ifade edip “Üretilmeyen hiçbir şey yoktur ve toprakta insan gibidir. Toprağında sağlığına ne kadar önem verirseniz, o kadar verim elde edersiniz. Nasıl önem vereceksiniz; otunu iyi temizlemek, sulamasını iyi yapmak gerekiyor. Sulama işlemi mutlaka gece yapılmalı. İki dönüm tarlamıza sadece 8 kilo fasulye ektik. İki tona yakın fasulye elde ettik. Biz bu verimi gübre kullanımını gündemimizden çıkarmamıza bağlıyoruz. Taleplere yetişemiyoruz ve burada tonlarca da üretirsem Sivas’ta taleplere yetişemem. “ dedi.