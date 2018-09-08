Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşlemlere aracılık eden kurumlardan alınan bilgilere göre; bazı yatırımcılar, hesaplarında yeterli para bulunmadığı ve dolarla herhangi bir işi olmadığı hâlde, kredi kullanarak yüksek seviyelerden dolar aldı. Bu tarz işlemlerin, özellikle 7 TL'ye yakın seviyelerden gerçekleştiği belirtiliyor. Dünkü işlemlerde ise dolar, son günlerin en sert düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 2'nin üzerinde kayıpla, 6,40 TL seviyesine kadar çekildi. Yukarı seviyelerden borçlanarak dolar alanlar ise kara kara düşünüyor. Hem kullandıkları kredi için faiz yükü altına girdiler, hem de doların düşmesinden kaynaklanan kur zararı yazdılar.

Uzmanlar; dolarla işi olmayanların döviz işlemi yapmaktan uzak durması gerektiğini, bugün tahvil, mevduat, BİST gibi Türk lirası yatırım araçlarında ciddi potansiyelin bulunduğunu, yatırımcıların da buralara odaklanması gerektiğini belirtiyor. Analistler ise Merkez Bankasının önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantıda ciddi tedbirler alacağı, bu sebeple dolardaki düşüşün devam edebileceği öngörüsünde bulunuyor.