Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Limandan düzenli konteyner tren seferleri de başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Artık Çin'den kara yoluyla gelen yüklerin Türkiye üzerinden 13 günde Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak Demir İpek Yolu’nu resmen Avrupa’ya kadar bağlamış olduk” dedi. Bir grup gazeteciye konuşan Bakan Turhan, Kuryk Limanı’na yeni konteyner tesisi açılmasının başlıca sebebinin Türkiye’de yapılan ulaştırma yatırımları olduğunun altını çizdi. Turhan, buna örnek olarak; özellikle Bakü Tiflis Kars (BTK) Demir Yolu hattı ile Marmaray'ı gösterdi. Bakan Cahit Turhan, söz konusu yatırımların, Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor’un daha da etkin hale gelmesini sağladığına dikkati çekti. Bu kapsamda Kazakistan’dan Mersin’e BTK Demir Yolu ile ilk ve direkt demir yolu taşımacılığı başlatılırken, Orta Koridor güzergâhında 15 günde bir olan tren sayısı da her gün bir trene çıkarıldı.

YÜK 1 GÜNDE TAŞINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK Demir Yolu Hattı’nı yüksek hızla Marmaray’a ve oradan da Avrupa’ya bağlayacak YHT hatlarının da yapımının sürdüğünü hatırlattı. Söz konusu hatların bir bir tamamlanma aşamasına geldiğini anlatan Bakan Turhan, şunları kaydetti: Ankara-İstanbul YHT hattını Sivas’a bağlayacak hattın 2019 yılında deneme seferlerini başlatmayı planlıyoruz. Sivas’tan Kars’a kadar olan kesimlerin de en yakın zamanda inşasına başlamayı hedefliyoruz. Yükler bir günde Avrupa’ya ulaşabilecek.