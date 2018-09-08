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Son dakika... BDDK'dan çok önemli açıklama
08.09.2018 - 17:22 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK: "Swap dışındaki türev işlemlerin toplamının banka özkaynaklarının yüzde 25'i geçemeyeceğine yönelik sınırlamadan, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluş ve finansal kuruluş niteliğine haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin muaf tutulması uygun bulunmuştur"
Etiketler : bddk,swap,
579557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/579557.aspx
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