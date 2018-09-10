Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Gıda ürünlerinde oynama yaparak halkın sağlığıyla oynayan sahtekârlar, önceki yıllarda ucuz para cezasıyla kurtulabiliyorlardı. Fakat bu sefer durum öyle olmadı. Gaziantep’te S.Y. isimli bir firmanın piyasaya sürdüğü yağlarda tağşiş, yani ürüne bazı maddeler eklediği ortaya çıkması; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğini (BYSD) harekete geçirdi. BYSD tarafından tağşiş yapan firmaya dava açıldı. Mahkemenin olayı, “halk sağlığını tehdit” unsuru olarak görmesi ve “tehlike” olarak kabul etmesi sonucunda, firma sahibine hapis cezası verildi. Karar öncesinde mahkeme, bilirkişi görevlendirdi. Yapılan değerlendirmede, ayçiçeği yağının içinde soya bulunduğu ortaya çıktı.



EMSAL BİR KARAR

Sanığa 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 5 gün adli para cezası verdi. Ceza ertelenirken sanığın 1 sene 6 ay denetime tabi tutulması kararlaştırıldı. BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, kararın, her türlü hileli gıda üretimi için emsal niteliği taşıdığını belirterek “Hileli gıda üreten herkes için net bir mesaj. Genelde ‘Para cezasını öderim, yoluma devam ederim’ bakışı hâkimdi. Artık yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak” dedi.