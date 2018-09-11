Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki 3 alışveriş merkezinde bazı mağazalar dolar kuru ile ödedikleri kirada bir düzenlemeye gitmeyen AVM yönetimlerini protesto etmek için kepenklerini geç açtı. Ülke genelindeki sınırlı sayıda alışveriş merkezinde dolarla kirada kur sabitlenmiş, hatta TL’ye geçişler olmuştu. Ancak geri adım atmayan bazı AVM yönetimleri güncel döviz kurundan kira tahsilatı konusunda ısrarını sürdürüyor. Marka yetkilileri, yüksek kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınıyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu, perakende sektörünün iki yıldır türbülansla karşı karşı karşıya bulunduğu kaydetti.



YABANCIDAN DOLAR TAKTİĞİ

BMD yetkilileri, işbirliğine gitmeyen AVM yatırımcılarının önceden olduğu gibi yine “oyalama” taktiğini sürdürdüğü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan üçte birlik AVM yatırımcısı ise omuz omuza verip dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde ülke gerçeklerini ısrarla görmek istemiyor. Eylül ayında kamuoyu baskısıyla söz konusu AVM’lerin önemli bir kısmı günlük kurdan göstermelik bir şekilde vazgeçti. Buna rağmen kira faturaları yılbaşına oranla yüzde 31, son bir yıla oranla ise yüzde 46 daha yüksek olarak düzenlendi.



YÜKÜ EŞİT PAYLAŞALIM

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği de (AYD) konuya ilişkin yaptığı açıklama ile ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu. Yükü sadece alışveriş merkezlerinin üstüne yıkmayarak, zararı hakkaniyetli şekilde her kesimin paylaşacağı bir özveriye her zaman hazır oldukları vurgulandı.



PERAKENDECİNİN YANINDAYIZ

İstanbul Avrupa Yakası’da bulunan Marmara Park AVM de kur dalgalanmasının yaşandığı şu günlerde perakendecilerin yanında yer alıp sektöre destek vermeye devam ettiklerini vurguladı.

AVM yönetimi, bünyelerinde bulunan 250’yi aşkın mağaza için eylül ayından yıl sonuna kadar kuru sabitlediklerini duyurdu.