Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ekonomik saldırı ile karşı karşıya olan Türkiye’nin en güçlü taraflarından olan bankalar, ilk 8 aydaki rakamlarıyla hem iddiaları boşa çıkardı, hem de güç gösterisi yaptı. Temmuz ayında “Bankaların performanslarında artan risk, varlık değeri, likidite ve fonlama profillerinde risk var” bahanesi ve sadece tahminlere dayanarak 24 Türk bankasının notunu indiren Fitch’in bütün gerekçeleri boşa çıktı. Bankacılık sektörü, ekonominin en büyük ihtiyaçlarından olan mevduat artırma hedefini gerçekleştirdi. Sektörün mevduatı 2.2 trilyon liraya yükseldi. Yurt dışından sağlanan sendikasyonları da yenileyen bankacılar, iç piyasada da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bazı odaların kaynakları ile Kredi Garanti Fonu kredilerine aracılık ederek reel sektörün finansmana erişimini de kolaylaştırıyor. Rakamlar Türk bankalarının finansal gücünü gösterirken, bütün ataklara rağmen mevduat sahiplerinin bankadaki varlığını artırması da artan güvenin göstergesi olarak değerlendirildi.



BİR HAFTADA 51 MİLYAR LİRA ARTIŞ

Merkez Bankası verilerine göre sektörün toplam mevduatı bir haftada 51 milyar 985 milyon 898 bin lira arttı ve 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükseldi. Bu, bir haftada yüzde 2,37 artışı ifade ediyor. Bu mevduatın 1 trilyon 26 milyar lirasını TL mevduat, 1 trilyon 97 mliyar lirasını yabancı para mevduatı oluşturdu. Rakamlara göre bankalardaki tüketici kredileri 0,05 artışla 403 milyar 202 milyon liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,15 artarak 372 milyar 660 milyon liraya ulaştı. Kredi kartı bakiyesi de 128 milyar 534 milyon lira oldu. Mevduat, kredi, kredi kartı hacminde büyüme görülürken, tahsili gecikmiş alacaklarda artış olmaması da, yine ekonomik saldırı dönemine rağmen güvenin devam ettiğinin göstergesi oldu.

RAKAMLARLA BANKACILIK

¥ Sektör, yılın ocak-ağustos döneminde 33,3 milyar lira net kâr rakamına ulaştı. Geçen yıl aynı dönemdeki kâr 29 milyar 48 milyon lira idi.

¥ Sektörün toplam faiz gideri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 arttı, 79,3 milyar lira oldu.

¥ Mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira artarak 70 milyar 272 milyon TL’ye yükseldi.

¥ Bankalar bu dönemde kredilerden 148,5 milyar liralık faiz geliri kazandı. Bu da yüzde 35 artışı gösterdi.

¥ Faiz gelirinin 31,8 milyar lirası tüketici kredilerinde, 5,8 milyar lirası kredi kartlarından, 20,7 milyar lirası ticari kredilerden, 90 milyar 43 milyon lirası da diğer kredilerden elde edildi.

¥ Ücret ve komisyonlardan elde edilen 5,2 milyar lira elde edildi.

¥ Bankaların personel gideri yüzde 9,3 artışla 16,1 milyar liraya yükseldi.