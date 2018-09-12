Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dövizdeki artışı fırsata çevirmek için ürün etiketleriyle oynayanlar peş peşe deşifre edilip tüketicinin boykotuyla karşılaşınca paniğe kapıldı. Şimdi bazı markalar fiyatlarını indirmeye başladı. Bazıları yaptıkları zammın yarısını geri alırken, bazıları da fiyatı aynı tutup “3 alana 2 fiyatına” gibi yöntemler uyguluyor. Hafta sonu ya da hafta başı kampanyaları adı altında çeşitli indirimler de var. Zam furyasının hemen başında paket gramajını düşürüp, üzerine bir de zam yapan bir marka, geçtiğimiz günlerde son zammı geri alarak yeni fiyatı paket üzerine basma yoluyla hatasından döndüğünü göstermeye çalışmıştı. Tüketicinin fırsatçı markaların ürünlerini almaması için yaptığımız çağrının ardından başlattığımız “Yerli bilinsin, fiyatı düşsün” kampanyamıza siyasilerden destek gelirken, bazı ürünlerde de indirimler başladı. Ancak bazı marka ya da marketlerin zamları yüzde 80’leri bulurken, indirimlerin kuruş kuruş yapılması dikkat çekti.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun paylaştığı bir fotoğraf, ‘kuruşla indirimin’ bir örneği olarak göze çarptı. Ağaoğlu, tüketicilerin boykotunun ardından birçok firmanın indirim için sıraya girdiğini, dev zincir marketlerde geçtiğimiz hafta yapılan zamların ‘kampanya’ adı altında geri alındığının görüldüğünü, özellikle rekorlara örnek gösterilen limon gibi bazı ürünlerin yüzde 40’a varan fiyat düşüşü yaşadığını söyledi. Yine zincir marketlerde, geçtiğimiz hafta fiyatını ikiye katlayan deterjan, tuvalet kâğıdı, diş macunu gibi ürünlerde fiyatların ‘kampanya’ adı altında düşmesi dikkat çekti. Ev gereçleri marketlerinden birinde göze çarpan 1 kuruşluk indirim için büyük dev bir etiket yapıldığını gördüğünü söyleyen Ağaoğlu, “Buna diyecek bir şey bulamıyorum. Ancak mizah konusu yapılabilir” dedi. Tüketicilere tanıdıkları, bildikleri yerli markaların indirim kampanyalarını takip ve tercih etmelerini öneren Ağaoğlu, pazartesi günü gazetemiz aracılığıyla yaptığımız “Yerli ürün bilinsin, fiyatı düşsün” kampanyasına tüketicilerin de yoğun katılımını beklediğini ifade etti.

Yerli bilinsin fiyatı indirilsin Vatandaşın yerli malı tercih etmesi için özel logo öneren TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu “Tasarruf edelim, tercihimiz yerli olsun ama yerlide fiyat makul olsun. Satıcı, fırsatçıyı teşhir etsin, dövizden vazgeçelim, birlikte kazanalım” dedi...

YERLİ VE MİLLÎ ÇAĞRIMIZA DESTEK

Dövizdeki çıkışın ardından büyüyen fırsatçılığa karşı gazetemizin başlattığı “Yerli bilinsin, fiyatı düşsün” çağrısına bütün kesimlerden destek gelirken, CHP Milletvekili Ahmet Kaya da “Yerli ve millî ürünlerimize Türk bayrağı konulmasını öneriyoruz” dedi. Kaya, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, raflardaki ürünlerin yüzde 80’inden fazlasının ithal ürünlerden oluştuğunu söyledi. Yaptıkları araştırmalarda yerli ürün satın almak isteyen vatandaşların barkod kodlarının küçük yazılması sebebiyle yanlışlıkla ithal ürünleri yerli diye satın aldıklarına dikkat çeken Kaya, bu konuda önerisini de aktardı. Kaya “Yerli ve millî ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak bir etiket düzenlemesinin yapılmasını, yerli ve millî ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının konulmasını öneriyoruz” dedi.