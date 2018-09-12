Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar da dev projeleri durduramadı. Ulaştırma alanında projeler tam gaz sürerken yeni projelerin de temeli atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarında 3 bin 443 projede çalışmaların kesintiye uğramadan devam ettiğini bildirdi. Söz konusu projelerin önemli bir kısmını yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yürüttüklerini ifade eden Turhan, yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarını söyledi. Bu projelerin finansmanı için yurt dışından 15 milyar avro kredi temin edildiğini anlatan Turhan, yurt dışından kredi temin edilen projelerden birinin de Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu belirtti.



“ÇANAKKALE”YE 2,2 MİLYAR AVRO FİNANSMAN DESTEĞİ

Çanakkale Köprüsü hakkında da bilgi veren Turhan, Kuzey ile Güney Marmara bölgesi ve Ege bölgesini birbirine bağlayacak önemli bir ulaşım arteri olan projenin, karayolu ulaşımının rahatlatılması, özellikle Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerindeki ihraç ürünlerinin doğu ve batı Avrupa ülkelerine nakliyesinde önemli görev icra edeceğini bildirdi. Projenin aynı zamanda İstanbul Boğazı’ndaki trafiğin de azaltılmasını sağlayacağına dikkati çeken Turhan, hafta sonu ve tatil dönemlerinde Çanakkale Boğazı’nda arabalı vapurlarda araç kuyruklarını da ortadan kaldıracağını, ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağını ifade etti. Projenin üstlenici firmasının 2 milyar 265 milyon avroluk dış finansman sağladığını aktaran Turhan, proje maliyetinin yüzde 70’inin yabancı kaynaklardan sağlandığını dile getirdi.

Büyük projelere katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Turhan, “Önümüzdeki günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum” diye konuştu.

Çanakkale Köprüsü rüzgâr testinden başarıyla geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin’in Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Tam Model Rüzgar Tüneli testine katıldı. Köprünün kule ve tabliyeleri saatte 72, 162 ve 299 kilometre rüzgar hızında test edildi. Yaklaşık 10 dakika süren testler başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 4 aylık çalışma sürecinden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, tam kesit rüzgar tünel testinin yapılacağını bildiren Turhan, söz konusu testin sonucunun kendileri için önemli bir veri kaynağı olacağını vurguladı. Testin Türk ve Çin halkları arasında yeni bir başlangıç oluşturacağını söyleyen Turhan, iki halk arasında iş ve projelerde beraber çalışma fırsatı yakalanacağını belirtti.