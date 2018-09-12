Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Kurumu (İŞKUR) istihdamı artırma çalışmaları kapsamında ilk sıraya meslek edindirmeyi koyuyor. Bunu da iş başı eğitim programları başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle gerçekleştiriyor. İŞKUR’un işbaşı eğitim programı kapsamında Türkiye’nin sanayi kuruluşlarından Philip Morris/Sabancı’nın İzmir Torbalı’daki üretim merkezinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. ‘Phide’ler Philsa’da Büyüyor’ mezuniyet töreninde konuşan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, işsizlikle mücadeleye büyük kaynak ayrıldığını, Türkiye’de gerçekleştirilen işsizlikle mücadelenin tüm dünyada örnek gösterildiğini söyledi. Kabak, “Bizim için işi, aşı olmayan her insanımız çok önemli. 2017 yılında 1 milyon 58 bin kişiyi işe yerleştirdik. Bu yıl da hedefimiz 1 milyon 250 bin kişinin istihdamını sağlamak” dedi.



508 BİN KİŞİYE ALTIN BİLEZİK

İşbaşı eğitim programlarının önemine değinen Kabak, bu programların sanayicinin ihtiyacı olan elemanları yetiştirdiğini belirterek, “İşbaşı programları sayesinde 2017 yılında 508 bin vatandaşımızın koluna altın bilezik taktık. Bu programlara katılanların yüzde 70’i işe başladı. Biz bunu özel sektörümüzün katkısıyla başardık. Philip Morris/Sabancı, işbaşı eğitim sisteminin en başarılı uygulandığı kuruluşlardan biri. Her yıl burada istihdamın daha da arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu. Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş da İŞKUR ile başlatılan iş birliği sonucunda 9 aylık eğitim süresince 50’den fazla kişiyi işgücüne kazandırdıklarını ifade etti.