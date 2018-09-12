Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Yeni bir destek modeli olan Uluslararasılaşma Destek Programının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Bu yılın sonuna kadar çalışmaların tamamlanarak destek programının uygulamaya alınması planlanıyor. Diğer yandan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sisteminin tam olarak devreye girmesi amacıyla eğitim müfredatının hazırlanması, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili hizmet ve ücret standartlarının belirlenmesi ve yazılım süreçleriyle ilgili de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. KOBİ’lerin birbirleriyle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve büyük işletmelerin sahip olduğu pazar, tecrübe, teknoloji, bilgi gibi imkânlarından yararlanmaları, değer zincirinde yer almaları için KOBİ’lerin, KOBİ’lerle veya büyük işletmelerle maliyet düşürücü, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmesi amacıyla da İşbirliği Destek Programının tasarlanması çalışmaları sürüyor. Tasarlanan program, bu yılın sonuna kadar devreye alınacak.



İLK 6 AYDA 563 MİLYON TL

Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 100 günlük eylem planı kapsamında değerlendirme kuruluna sevk edilmiş olan 162 projenin değerlendirme süreçlerinin de yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Sanayicinin yükünü azaltmaya çalışıyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti. Baran, Türkiye’nin ekonomik bir taarruzla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bunu ilk kez yaşamıyoruz, önceki yıllarda da yaşadık. İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz” dedi. Bakan Varank da üretici ve sanayici üzerindeki yükü azaltmak için çalıştıklarını ifade etti.