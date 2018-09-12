Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borçlar kanununda bir değişikliğe gidilecek ve bundan sonra kira sözleşmeleri dövizle yapılamayacak. Teklif yasalaşırsa, AVM'lerde sadece Türk Lirası ile kiralama işlemi yapılabilecek.

BAKAN ALBAYRAK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çok yoğun bir çalışma başlattıklarını, AVM dükkanlarında, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını belirterek, "Bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. En kısa sürede Meclis'e gelmesi için çalışacağız. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" diyerek sinyalini vermişti.

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