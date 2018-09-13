Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kitle turizminde bir başarının yakalandığını, buna paralel olarak nitelikli turizme geçileceğini bildirdi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, yaptıkları çalışmaları anlatırken özetle şunları söyledi:

Business Class’lı seferler: Mas turizmde (kitle turizmi) gerçekten bir başarı yakalandı. Bu sene inşallah 40-42 milyon sayılarına ulaşacağız. Buna paralel olarak nitelikli turist, nitelikli turizme geçeceğiz. Mas turizm yaptığımız için charter üzerine kurulu bir transport sistemimiz var. Charter olarak, biz mümkünse business class’lı tarifeli direkt seferleri başlatacağız.

Turizm algısı değişecek: Geldiğimiz çağda offline tanıtımın çok etkisi yok. Çağa uygun ‘youtuber’lar gibi sosyal medyada ses getirecek tanıtım kampanyaları yapacağız. Önemli fuarlarda kalmaya devam edeceğiz. Reklam ve tanıtım bütçemizi 2019 itibarıyla ciddi oranda artıracağız. Turizm algısını değiştirecek çalışmalar yapacağız. Bu değişimleri 2019 Ocak ayı itibarıyla göreceksiniz.

Tesislere gerçek yıldız: Türkiye’de otellerin üçte biri turizm, diğerleri belediye belgeli. Ana sebebi; bizim belgelendirmemiz çok ağır. Çok daha sade bir belgelendirme sistemine geçiyoruz. Yani belge almak çok kolay olacak. Ondan sonra gerçek yıldızları görmeye başlarız.

İşletme belgesi alacaklar: Bazı rezervasyon motorları var. Bir tek kurşun atmadan sizin ülkenizin ticari haklarına müdahil olmaya başladılar. Mesela Booking Türkiye’de şirketini açmış, bütün müdürlerini, kontratçılarını, herkesi işe almış, sadece kartlarına demiş ki hizmet elemanı. Gider faturasını da Amsterdam’a kesiyor. Acente gibi milyonlarca dolar yatırımını yaptınız, şubelerinizi açtınız, niye işletme belgesi almıyorsun? Çünkü işletme belgesini alırsa gelir faturasını Türkiye’den kesmesi lazım. Sektör olarak tedbir almamız lazımdı.

Yaylalara Ayder kriteri: Ayder Yaylası’nda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir proje hazırlandı. Orada yoğunluğu azaltan, alt yapıyı da kuvvetlendiren bir çalışma var, çok kısa bir sürede hayata geçirilecek. Ona göre diğer bütün yaylalarda benzer projeler geliştirilecek.

Van’da Göreme var: Hasankeyf’le ilgili kafamızda bir proje var. Orayı, baraj bitince tekrar cazibe merkezi haline getireceğiz. Ayrıca Van Gölü’nün üstü kadar altı da değerli. Van Gölü’nün altında bir Nevşehir Göreme var. O bile başlı başına ciddi bir turist çekme meselesi.

Daha fazla döviz: Turizm kazanmış, kaybetmiş, Türkiye ekonomisi yanında tek başına bir şey ifade etmiyor. Biz Türkiye ekonomisi açısından bakıyoruz. Dövizi çıkartarak Türkiye’yi zora sokmaya çalışıyorlar. El birliğiyle dövizin artmasından avantaj elde eden sektöre daha fazla döviz getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Biz de ona göre konsantre oluyoruz.

Müze ücretleri bizde çok ucuz

Bakan Ersoy, tartışma konusu yapılan müze giriş ücretleriyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: Müze Kart’ın fiyatı en pahalı müzeyle eşit. 70 lira karşılığında 1 yıl boyunca sınırsız bütün müzelerimizi ziyaret edebiliyorsunuz. Ayda bir kere gidilse ortalama 6 liraya geliyor. Biz, Türk misafire böyle bir koruma kalkanı oluşturduk. Bence yüzde 50 zam yapılması şart, hatta daha fazla zam yapılması lazım. Döviz bazında dünyayla kıyaslandığı zaman bizim müzelerimiz çok ucuz.