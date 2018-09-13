Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Varlık Fonu’nun yapısı ve yönetimi değişti. Türkiye için yeni yatırımlara başlama, bu yatırımları kaynak sağlama ve güçlü fon yönetimi hedefiyle yola çıkan Varlık Fonu’nda yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Arzulanan süreç olmadı, yeniden organize etmemiz şart” dediği Türkiye Varlık Fonu’nda yapı tamamen değişti. Varlık Fonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, başkanvekilliğini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Fonun genel müdürlüğünü ise aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Zafer Sönmez yapacak. Zafer Sönmez dünyanın en önemli yatırım fonlarından olan Khazanah’ta önemli görevlerde bulunmuştu. Sönmez, Malezya’da 2012-2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad’da, Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya’daki yatırımlardan sorumlu kıdemli müdür olarak çalışmıştı. Ekim 2013’te Khazanah Turkey Regional Office’in kuruluşunda görev alan ve hâlen Khazanah Turkey Regional Office‘in başındaki kişi olan Sönmez, 2017 Temmuz ayından itibaren, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlardan sorumlu olarak çalışıyor. Aynı zamanda 2017 Temmuz ayı itibarıyla ile Khazanah Afrika Takımı’na da liderlik ediyor.

İŞ DÜNYASI YÖNETİMDE

Varlık Fonu yönetim kuruluna getirilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise dikkat çeken diğer isimler oldu. Hisarcıklıoğlu ve Tosyalı’nın varlık fonu yönetim kurulunda yer alması iş dünyasının fonda daha etkin olacağına işaret olarak yorumlandı. Daha öncesinde Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı da yapan Selim Arda Ermut, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da Fon’un yönetiminde yer alan diğer isimler oldu. Varlık Fonu’nun önceki Yönetim Kurulu Başkanlığını Himmet Karadağ yapıyordu. Yönetim Kurulunda ise Kerem Alkin, Yiğit Bulut ve Oral Erdoğan gibi isimler yer almıştı.

Öncü şirketler portföyde

Türkiye Varlık Fonu’nun sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak ve varlıkların değerini evrensel kurumsal yönetişim ilkeleri ile artırmak gibi temel amaçları bulunuyor. Fonun portföyünde bankacılık ve finans; telekom, medya ve teknoloji, ulaştırma, lojistik ve altyapı, enerji ve madencilik, tarım, gıda gibi stratejik sektörler yer alıyor. Fonun portföyündeki şirketlerin büyük bölümü sektörün öncüleri konumunda bulunuyor. Bunlar arasında Ziraat Bankası, BİST, Halkbank, Türksat, TPAO, BOTAŞ, PTT, Türk Telekom, Eti Maden, Kayseri Şeker Fabrikası, TDİ, Türk Hava Yolları, TCDD İzmir Limanı ve ÇAYKUR gibi şirketler yer alıyor.

Dijital dönüşüme Taha Koç başkan

Yeni dönemin yapı taşlarından olması beklenen ‘Dijital Dönüşüm Ofisi’nde de bir süredir beklenen başkan ataması yapıldı. Ofis’in başına Ali Taha Koç getirildi. Koç Cumhurbaşkanlığında Bilgi Teknolojileri Başkanı olarak görev yapmıştı. Koç bir süre Amerikan teknoloji firması İntel’de de araştırma mühendisi olarak çalışmıştı.