Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havacılık sektöründe Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması adı verilen ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) sürecinde eğitimler devam ediyor. ORAT’la ilgili son bilgileri paylaşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanını 29 Ekim’de açmak için çalışmaların tüm hızla plan ve programa uygun olarak, devam ettiğini belirterek “İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak olan taşınma bugüne kadar dünyada yapılan en büyük havalimanı taşınması olacak. Dünyada 45 km uzaklığa taşınmış başka bir havalimanı yok. Yeni Havalimanı’na gerçekleşecek taşınma süreci ile ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada operasyona hazırlık sürecinde başta THY olmak üzere havayolları, yer hizmetleri ve diğer paydaşlarımıza havalimanına alışabilmeleri için verdiğimiz eğitimleri tamamladık” diye konuştu.

ORAT Projesi’nde Kopenhag ve İncheon Havalimanı’ndan Kasım 2016’dan bu yana danışmanlık alındıklarını söyleyen Genel Müdür Kadri Samsunlu, hepsi havalimanı, havayolu, handling vb. havacılık deneyimine sahip ORAT ekibinde; 8 danışman, 60 kişilik ekip ve 100 operasyon personelinin görev yaptığını açıkladı. Samsunlu “Biz İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma sürecimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle ORAT’taki ilk bölüm Operasyona Hazırlık kısmında çok ciddi ilerleme sağladık. Önümüzdeki bir ay içerisinde 3 büyük deneme yapacağız. 102 adet farklı konu ve olay üzerinden senaryolarımıza çalışıyoruz. Toplam, 9 bin kişi ve 10 gerçek uçak kullanacağız. Daha önce yapılmamış çapta bir taşınmaya şahit olacağız. Bu birikim ve tecrübeyle bu işi en iyi Türkler yapar dedirtebiliriz” dedi.

İsmi çok yakında belli olacak

İstanbul yeni havalimanının isim konusu Yönetim Kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ile ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.