Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turgut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle gayrimenkul sektörü için hazırlanan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasının bir benzerini de yalıtımcılar başlatıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde devreye alınacak yalıtım kampanyası sektörün üst örgütü İZODER, üreticiler ve bankalar tarafından yürütülecek. Araştırmalar, Türkiye’deki binaların yüzde 70’inin yalıtımsız olduğunu gösteriyor. Her yıl sadece binalarda kullanılan enerji için 10 milyar dolar ödeme yapıldığı düşünüldüğünde, yalıtım kampanyası ile elde edilecek tasarruf, Türkiye’nin cari açığına neşter vuracak. Ülke genelinde yapılacak uygulama başarılı olursa enerji ithalatı 9 milyar dolar azalacak. Kampanya kapsamında vadelerin 120 aya uzatılması ve konut sektöründeki gibi düşük faizlerin uygulanması bekleniyor. Ülkemizde 10 yıldır ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapan Austrotherm Türkiye’nin Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, başlayacak olan yeni kampanya hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 75’ini ithalatla karşıladığını belirten Alioğlu “Enerji Bakanlığının bizleri aramasıyla bu çalışmayı başlatıyoruz. Sektör olarak çalışmalarımızı hızlıca yapıp, bu cuma gününe kadar yetiştireceğiz. Kampanyanın en kısa sürede başlamasını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. Binaların 5 santimlik ısı levhası ile yalıtımlı hâle getirilmesinin enerji maliyetini 4 milyar dolara düşüreceğini ifade eden Müdür Alioğlu “Ancak 10 santimlik malzeme ile yalıtımlı hâle getirirsek enerji ithalatımız 1 milyar dolara düşer. Dolayısıyla 9 milyar dolarlık bir tasarrufumuz söz konusu olacak” dedi. Alioğlu, Türkiye’de yaygın olarak 3 ila 5 santim yalıtım arası kalınlıkların tercih edildiğini aktararak, şunları kaydetti: Yalıtım kalınlığı 10 santime çıktığında ilk etapta yüzde 20 oranında bir maliyet artışı olur ama kendini amorti etme süreleri 3 ila 5 santime göre çok daha kısa sürer. Düşük kalınlıklarda amorti etme süresi 36 ay iken, yüksek kalınlıklarda enerji faturası düştüğü için daha kısa sürede bu yapılabiliyor. Ayrıca müteahhitler için de bu durum, daha az petek boru ve kazan kullanımı anlamına geliyor.

5 milyon avroluk yatırım yapacak

Avrupa’nın önde gelen inşaat malzemesi üretici gruplarından biri olan Austrotherm, geçtiğimiz nisan ayında hizmete aldığı yeni Ankara fabrikasının ardından “Türkiye’ye güvenimiz tam” mesajı ile yeni yatırımlara da imza atacak. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul Avrupa Yakası ya da Trakya bölgesinde ve Sivas’ta 2 üretim tesisi yatırımı daha yapacak. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu ‘geçici bir süreç’ olarak tanımlayan Austrotherm Bölge Başkanı Martin Zelenka, yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Türkiye’deki üretim kapasitelerini 5 kat, satış hacimlerini ise 4 kat arttırdıklarına dikkati çeken Zelenka “Yatırım değeri 5 milyon avro olan bu yeni yatırımlarımız ile üretim kapasitemiz yüzde 50 daha artmış olacak” dedi.

Ev sıcaklığını 2 derece azaltın 4,5 milyar lira cebinizde kalsın

Evinizde yapacağınız bilinçli enerji tüketimi de hem hayatınıza hem cebinize olumlu katkı sağlar. Örneğin, oda sıcaklığında yaşanabilecek 1 derecelik düşüş, yüzde 5 yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Cosa’nın araştırmalarına göre; Türkiye’de tercih edilen ortalama oda sıcaklığı ise 23 derece... Türk halkı, Avrupa’dan 2 derece daha yüksek sıcaklıktan hoşlanıyor. Avrupa ortalamasının 2 derece üzerinde yaşamanın sonucu olarak yüzde 10-15 oranında daha fazla fatura ödediğimiz ortaya çıkıyor. Veriler; Türkiye’de doğru kombi ve ısı kullanımıyla her yıl 4,5 milyar lira tasarruf yapılabileceğini gösteriyor.