Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

EPDK, Türkiye’deki arıza araçlarını turkuaz renkte tasarladı. Hâlihazırda her bir dağıtım şirketinin arıza aracı farklı renk ve standartlara sahipti. Fransa’da koyu mavi renk uygulanması sayesinde vatandaş bu araçları ayırt edip, geçiş üstünlüğü tanıyor.

DAHA GÜVENLİ

23 milyar liralık yatırımla Türkiye’nin her köşesine taşınan doğalgaz konforu ve 130 bin kilometrelik boru hattı yeni çalışma ile daha da güvenli hale gelecek. Doğalgaz arıza araçları doğal afet, savaş, seferberlik, acil müdahaleye destek verilmesi, kaçak tarama faaliyetleri gibi haller istisna olmak kaydıyla amacı dışında kullanılamayacak. Bakım ve onarım iki kişiden oluşan araç personelince yürütülecek. Gereği hâlinde, dağıtım şirketinin bünyesinde çalışan diğer personellerden de destek alınabilecek.