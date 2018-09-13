Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

Kamu araçlarında tasarruf başlatılan çalışmanın ardından ikinci adım kamu binaları için atıldı. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni yapılacak kamu binalarının yer seçimi ve binaların enerji tasarrufu konusunda rehber hazırlandı. Rehbere göre kamu binalarının yapımında maliyeti düşürmek adına hazineye ait araziler kullanılacak. Ayrıca enerjiden tasarruf sağlamak için binaların yapımında güneş ve rüzgârın konumu dikkate alınacak.

KURUMLAR ORTAK KULLANACAK

Düzenleme ile kamu binalarının kullanımı ömür boyu kullanılacak şekilde yapılacak. Farklı kullanım modelleri ve farklı fonksiyonlara cevap şekilde tasarlanacak. İhtiyaç duyulduğunda mekanın boyutu ve fonksiyonu kolayca değiştirilebilecek. Değişebilecek iç mekan senaryoları göz önünde bulundurularak bina cephelerindeki şeffaf ve sağır yüzeyler buna uygun tasarlanacak.

Kamu binalarının işletme giderleri göz önünde bulundurulduğunda öncelikle kampüs sistemi planlanacak. Kampüste bulunan kurumların sosyal tesisleri, diğer kurumlarla da paylaşılacak. Yapılacak düzenlemelerle artık dışarıdan arazi kiralanmayacak, atıl durumdaki kamu arazileri kullanılacak.

İşte binalar için yeni dönem

Kamu binalarının mimari projeleri yapılırken, pasif çözümlerle ısıtma ve soğutma yükleri azaltılacak. Projenin başlangıç aşamasında bina güneşe göre konumlandırılacak. Sıcak dönemde gece boyunca soğutma yapılacak ve soğuk havanın kurumda kalması sağlanacak.

Özellikle Doğu bölgelerinde soğuk havanın etkisini azaltmak için rüzgar yönü dikkate alınacak, tampon bölge oluşturulacak.

Kurumlarda resmî araç sayısı kadar kapalı otopark yapılacak. Arsa maliyeti de dikkate alınarak kalan otopark ihtiyacı açık alanlardan sağlanacak. Açık park imkanı bulunmuyorsa, bodrum katları otoparka dönüştürülecek. Otoparklarda, araç başına azami 25 metrekare ayrılacak.

Kamu kurumlarında çalışanların kişi başına kaplayacağı alan, ayakta çalışanlar için azami 6 metrekare, masa başı çalışanlar için 9 metrekare olacak. Şube müdürlerine 12 metrekare, üst düzey yöneticilere 8-100 metrekare ayrılacak.

Binalara 3 ayda 1 milyar TL

2017 yılının ilk 6 ayında kamu hizmet binalarının yapımı için müteahhitlere 2,9 milyar TL ödeme yapıldı. Bu yılın ilk yarısında ise rakam, 5,9 milyar TL’ye ulaştı. Verilere göre hizmet binaları için ocakta 8,5 milyon TL, şubatta 644,2 milyon TL ve martta 583 milyon TL olurken 3 ayda 1 milyar TL’nin üzerinde ödeme

yapıldı.