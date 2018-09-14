Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Fırsatçılar ne yapacağını şaşırdı. Perakendeciler bir taraftan döviz artışını kat kat aşan zamlar yaparken, diğer taraftan da gramaj azaltarak gizli zam yapıyor. 1 kilogram zannettiğimiz çayın paketi önce 900, sonra 800 grama düştü. Gramajı yüzde 20 düşüren bazı firmalar, fiyata da yüzde 25 zam yaparak toplamda fiyatı yüzde 50’ye yakın artırmış oldu. Tüketici fahiş zamlarla boğuşup gazetemize ve tüketici birliklerine zamlı etiket fotoğrafları yağdırırken, şimdi de eksik gramaj oyunu başladı. Bazı ürünlerin paketinin üzerinde 1 kilogram yazan ürünün 900 gram olduğu görülüyor. Küçük ürünlerde ise gram gram eksilterek bir anlamda vatandaşın cebinden haksız kazanç elde ediyorlar. Paketinde 150 gram ilan edilen bazı kuruyemiş türlerinin de 130 gram olduğu da yine tüketicilerin ortaya çıkardığı gerçekler arasında. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kendisine de çok sayıda etiket fotoğrafı ulaştığını, tüketicilerin şüphelendikleri ürünleri mutlaka tarttırmaları gerektiğini söyledi.



1 GRAMA TENEZZÜL

Bir başka okurumuzdan gelen etikette de, tek paketlik hazır kahve markasının gramaj oyunu göze çarpıyor. Daha önce 18,5 gram olan kahve paketinin, yeni ambalajında 17,5 grama düştüğü görülüyor. Daha önce bisküvide gördüğümüz gramaj düşürme işleminin şimdi de 35 gramdan 32 grama düşen çikolatada olduğu dikkat çekiyor. Bir okuyucumuz da okul ihtiyacı için gittiği markette 4,5 liralık bir defterin yeni fiyatının 9 liraya çıktığını, bir tuvalet kağıdının 55 liralık fiyatını görünce gözlerine inanamadığını ifade ediyor. Örnekleri değerlendiren TBM Başkanı Aydın Ağaoğlu da, artık her müşterinin bir dedektif gibi davrandığını, fahiş zam yapanı şikayet ettiğini belirterek “Kul hakkı dinlemeden, ticari ahlak demeden ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Tüketicileri sesimizi duyurabildiğimiz kadar uyarmaya devam edeceğiz. Dolardaki çıkış sebebiyle yüzde 60 fakirleşen halk, binbir güçlükle kazandığını fırsatçıların cebine akıtmayacak. Çünkü tüketici yoksa üretici olmaz. Fahiş zam yapanlar buna dikkat etmeli. Ekmeğimizle suyumuzla oynamayı bırakmalı. Kanun gücü de yanımızda” diye konuştu.,

1- HANGİ MARKETTE UCUZSA ONU ALIN

TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu tavsiye ediyor: Her gün posta kutumuzda birkaç marketin fiyat kitapçıklarını buluyoruz. Bunları inceleyip, ihtiyacımız olan ürünün en ucuz hangi markette satıldığını tespit edelim. Mahalle marketinin de servisi olduğu günümüzde ulaşım problemini de böyle çözerek ihtiyacımızı en ucuza getirelim. Birçok tüketici eskiden beri yapıyor bunu.

2- ETİKET GÖNDERİN YAYINLAYALIM

Geçtiğimiz hafta başlattığımız “Vurguncuyla savaşalım” çağrısından sonra okurlarımız her gün başka bir marketten, farklı bir ürünün gramaj ya da fiyat oyununa dair fotoğraf paylaşıyor. Okuyucularımızdan bu akışı devam ettirmelerini rica ediyoruz. Fiyat oyununa dair fotoğraflarınızı paylaşın, yayınlayalım. Fahiş fiyatı teşhir edelim, vurguncudan alışveriş yapmayalım.

STOKÇULAR ÇARKLARI DURDURUYOR

Hükümet, fırsatçıyla mücadele için düzenleme yaptı, tüketici etiket peşine düştü. Şimdi de üreticilerden ‘acil çağrı’ var. Otomobilden uçağa, gemiden beyaz eşyaya, savunmaya kadar üretim yapılan metal sektörü, hammadde sıkıntısı yaşıyor. Kurdaki dalgalanmadan daha yüksek kazanç elde etmek isteyen stokçular olduğunu, hammadde sıkıntısı başladığını söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, son iki haftadır üretim tarafında tedarik sıkıntısı çekildiğini belirterek “İki haftadır duyduklarımız bizi hayrete düşürüyor. Zaten dünyada metal fiyatları artıyor. Bir de üstüne döviz artışı geldiğinde tedarikçiler stok yapmaya başladı. Biz üretemezsek çarklar duracak, bu zincir hepimizi vuracak” dedi.