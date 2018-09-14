Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendiren Erdoğan “Bu kriz bizim krizimiz değildir, manipülasyondur” dedi. Erdoğan, döviz bahanesiyle zam yapanları da eleştirerek ‘iflah olmayacaklardır” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: Tarihimizde ahi demek kardeşliği esas alan kişi demektir. Ahi’ler bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan ve büyüten bir ahlaki disiplin oluşturmuşlardır. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi dışarıyla ilgili olmayan kimsenin yolu dövizle kesişmemeli. Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştireceğiz.



FAİZ HASSASİYETİM DEĞİŞMEDİ

Açıklamalarında faiz konusundaki hassasiyetlerini de dile getiren Erdoğan “Merkez, bağımsız ama özel bankalar neye göre hareket ediyor. Yüzde 50’lere varan faiz uygulaması var. Şunu unutmayın, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. ‘Enflasyon sebeptir, faiz neticedir’ diyorsan bu işi bilmiyorsun. Zira faiz oranını sen tespit edersin ama enflasyon o akışta kendiliğinden oluşur. Enflasyon oranını bankalar belirleyebilir mi? Ben bugüne kadar Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Tutmaz ve sürekli revize edilir. 16 senedir bu işin içindeyiz. Enflasyon senin attığın yanlış adımlar neticesinde yükseliyor” ifadelerini kullandı.



KRİZ DEĞİL, MANİPÜLASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizi bahane edip, ürün fiyatlarına zam yapanlara da kürsüden sert sözlerle yüklendi. Zam fırsatçıları için ‘iflah olmayacaklardır’ ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: Helali haramı ayırt etmeyenlerin ifşas olması mümkün değildir. Bunlar ahilik semtine uğrayamazlar. Ahilik sisteminin de bir ceza durumu var. Biz de bu noktada hukuk sistemini çok kararlı bir şekilde uygulayacağız. Türkiye bu dönemi de geride bırakacaktır. Bu yaşadıklarımız bir kriz değil bir manipülasyondur. Dışarıyla da alakalıdır. Bu sürec atlatıp geçilecek. Geçmişteki her iki kriz Türkiye’nin kendi dinamiklerinin ürünüydü. Bugün ise aynı durum söz konusu değil.

EKİM AYI GÜLLÜK GÜLİSTANLIK

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Türkiye’ye yönelik uygulanan ekonomik saldırı sürecinin atlatılacağını belirterek “15 Ekim itibarıyla son bulacak, fiyatlar düşecek, Türkiye’ye milyon dolarlar akacak ve ülkemiz güllük gülistanlık olacak” dedi. “Kur yükseldi” diye tüketicilere zamlı ürün satan fırsatçılara müdahale edilmesini isteyen Palandöken “Bu zam fırsatçılarına fırsat vermeyin Cumhurbaşkanım” ifadelerini kullandı. Palandöken, Türk parasının korunması için alınan kararların esnaf kesimine yardımcı olduğunu belirtti.