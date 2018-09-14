Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık iş planı olan “Orta Vadeli Program”ı 20 Eylül’de açıklayacaklarını söyledi. Albayrak, özetle şöyle konuştu:

Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğunda sıkılaşma yönünde yeni adımlar atacağı mesajını verdi. Şimdi mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan OVP’nin açıklanmasıdır. 20 Eylül’de açıklayacağız.

OVP’de herkes gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görecek. OVP’de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız.

Para politikaları ile mali politikalar uyumlu ve koordinasyonlu şekilde uygulanıyor. Ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendi gözlemleyeceğiz.

Türkiye’nin ana gündem maddesi ekonomi, ekonomi yönetiminin ana gündem maddesi de enflasyon ve faiz ile mücadeledir. Bundan sonraki süreçte tüm bakanlarla birlikte enflasyonla mücadele, tasarruf ve verimlilik esaslı çalışmaların benimsenmesi ana ve temel hedef olacak. Hep beraber bu hedefler doğrultusunda çalışacağız. Gelinen nokta, enflasyon ile topyekun mücadele gerektirmektedir. Kamunun yanında özel sektör, bankalarımızın ve STK’larımızın da bu konuda katkı sağlamalarına çalışacağız. Hepsi ile gerekli görüşmeleri yapacağız.

Dövizle ödemeleri ve işlemleri yasaklayan düzenlememiz çıktı. Yönetmeliğimizi de kısa sürede yayımlayarak, geçmiş işlemlerin hangi esaslar üzerinden yapılacağını açıklayacağız.

Yılın sonuna kadar bütçe dengesini sağlamak adına 35 milyar TL gelir ve tasarruf sağladık. Bütçe açığı yüzde 2’nin altında gerçekleşecek