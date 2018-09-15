Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amatör denizci belgesi (ADB) olmadığı halde özel tekne kullananlara bin lira idari ceza uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amatör denizci belgesi almak için idare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak veya idare tarafından düzenlenecek eğitime katılmak gerekecek.

Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının güverte ve makine bölümü, Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan söz konusu belge verilecek.

Amatör denizci belgesi olmadığı halde özel tekne kullananlara bin lira idari ceza uygulanacak. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacak. (AA)