Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli helikopter dahil olmak üzere, birçok önemli projeye imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (TUSAŞ) mühendislere müjdeli haber geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, gelecek yıl bin mühendis alacaklarını belirterek “Çok ihtiyacımız var. İşleri hazır. Buradaki projelerden geçtikten sonra dünyada aranan insan oluyorlar” dedi. SAHA EXPO 2018’e katılan Kotil, TUSAŞ’taki projelerin bittiğinde 10 bin yetişmiş uçak yapabilen mühendisleri olacağına dikkat çekti. Kotil “Bence TUSAŞ’ın en önemli projesi eleman yetiştirme projesidir. Yeni mezun mühendisin bir piyasa değeri oluyor. Bu kişi iyi bir eğitim alıp yetiştirilirse uçak veya helikopter projesinde çalışıyorsa bu değer katlanıyor. Mühendisleri seçerken not ortalaması 4 üzerinde 3 istiyoruz. Şu andaki projeler bittiğinde benim 3 bin mühendisim açığa çıkacak” diye konuştu. Bünyelerinde olan yetenekli mühendisleri yurt dışına kaptırmadan yerli yolcu uçağı projesine yönlendireceklerini anlatan Kotil “2027 yılında mühendis sayımız 10 bine, toplam şirket çalışanımız 20 bine ulaşacak. Şu an 7 bin 500 kişiyiz” bilgisini verdi.