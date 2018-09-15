Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zırhlı araçlara yönelik Ocak 2018’de başlayan projede motorun konsept tasarım aşamasının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Diğer taraftan çalışmalarına temmuz ayında başlanan Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi de devam ediyor. Proje kapsamında tank için bin 500 beygirlik bir motor geliştirilecek. Şirket her iki projede de ilk prototipleri 2023 yılında tamamlamayı hedefliyor. Şirketin üçüncü motor çalışması ise kamyonlara yönelik. Mevcutta 450 beygir güce sahip olan motorun, 600 beygire kadar güç üretmesi amaçlanıyor. Prototipi ortaya çıkan ve ilk ateşlemesi sorunsuz gerçekleştirilen motor için geliştirme çalışmaları yürütülecek. TÜBİTAK bünyesinde uzun süreli çalıştırılacak motorun performansına yönelik çalışmalar yapılacak.