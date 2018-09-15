Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Hacı Ahmet İlhan “Ülkemizin stresli günlerden geçtiği hepimizin malumu. Stresin temel sebebi, cari açığımızın bulunması. Enerjide dışa bağımlılık, bu açığın sebebi. Üreten Türkiye için ise enerji lazım. Bunun da yerli olması gerekiyor. Şu anda atıkları değerlendiren enerji santrallerini üretecek noktadayız. Yerli teknoloji firması olarak, ekonomik kurtuluş savaşında görev almaya hazırız” diye konuştu.

Anız, ay çiçeği sapı, mısır sapı, mısır koçanı, buğday sapı, pamuk sapı, sera atıkları gibi pek çok atığın yakılarak enerjiye dönüştüğünü ifade eden İlhan, şöyle devam etti: Çorum ve Düzce’de iki santral kurduk. Ay çiçeği sapları, elektriğe dönüşüyor. Bu teknoloji denendi, test edildi, başarı sağlandı. Kendilerini 3-5 yıl arasında amorti ediyor. Enerjisini üreten ülkeye, hiçbir ülke operasyon çekemez. Bu sebeple böyle tarz yatırımları süratle hayata geçirmeliyiz...