Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, firmaların finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıları banka yöneticilerine anlatarak, ihracatçı firmaların desteklenmesini talep etti. TİM Yönetim Kurulu (TİM), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulunu ağırladı. Toplantıya TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü M. Emin Özcan, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, Burgan Bank Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sözügüzel yer aldı.



DAYANIŞMA ŞART

Türkiye’nin yeni ekonomi modelinde ihracata dayalı büyümenin benimsendiğini hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, yükselen döviz kurlarının, ekonomideki tüm aktörleri yeni çözümler üretmeye ve dayanışma içerisinde hareket etmeye yönlendirdiğini söyledi. TİM olarak; temsil ettikleri 71 bin ihracatçının finansal anlamda yaşadığı zorluklara çözümler üretmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Gülle “Böyle bir dönemde bankalarımızdan asıl beklediğimiz şey, özellikle finansmana erişim konusunda imalat sanayine ve ihracata destek olmaları, firmaları finansal açıdan rahatlatmaları. Bu şekilde firmalarımız daha çok üreterek, yeni pazarlar arayarak ülke ihracatının artmasına katkı sağlayacaklardır. Sizler ihracat kredilerine ağırlık verin, rekorlara birlikte imza atalım” açıklaması yaptı.