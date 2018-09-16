Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018 tamamlandı. Fuar, yurt içi ve yurt dışından gelen alım heyetlerine, ana yüklenici firmaların temsilcilerine, resmi ziyaretlere, panellere ev sahipliği yaptı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın moderatörlüğünü yaptığı panel, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuarı, yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Haluk Bayraktar “Savunma sektörümüzde ana yükleniciler ve alt yüklenicilerin, bundan böyle bir araya gelebileceği ortak bir platforma kavuşmuş olduk. Savunma odaklı bir fuar, katılım gerçekten çok güzel. Mart 2020’de bunun çok daha büyüğünü gerçekleştireceğiz. Fuarda güzel iş birlikleri yapıldı. İlk defa sergilenen birçok bileşen var” dedi.



ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ

Katılımcıların ulusal ve uluslararası ana yüklenici firmalarla bir araya geldiği SAHA EXPO 2018, iş birliklerinin başladığı, bağlantıların kurulduğu bir platform oldu. Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya’dan savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkilileri, parlamento mensupları, ordu üyelerinin katıldığı ikili iş görüşmelerinde, önemli ihracat talepleri toplandı.



1,2 MİLYAR $ İHRACAT

Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre Türkiye bu yılın 8 ayında Savunma ve Havacılık Sanayii’nde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,84 artışla 1 milyar 224 milyon 441 bin dolar ihracat yaptı.