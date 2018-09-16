Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raflardaki zam fırsatçılığı işportaya kadar indi. Zaten maliyetinin beşte birine üretilen, sağlıksız ve kayıtdışı ürünlerde yüzde 100’e yakın fiyat artışı pes dedirtiyor. Sokaktaki pervasızlık en fazla teknoloji, giyim ve gıda işportasında görülüyor. Yetkililer, okulların açıldığı hafta vatandaşları kırtasiye ürünlerine karşı uyarıyor.

FISILTI GAZETESİ HIZLA YAYILIYOR

‘Her şeye zam geliyor, gelecek’ şeklindeki spekülatif söylemlerin fısıltı gazetesiyle hızla yayılması dar gelirliyi, en iyi bildiği yere yani işportaya yöneltiyor. Piyasada bir zam dalgası varmış izlenimi oluşturmanın yanlış olduğunu düşünen tüketici dernekleri, sağlıktan taviz vermeden basit bir karşılaştırmayla bile vatandaşın alışverişini yapabileceği görüşünde. Seyyar satıcıların sokaktaki yeni sloganı ise “Gel vatandaş gel akşam pazarı bunlar” değil, ‘Gel abla zamsız fiyatlar burada’ şeklinde. Anlayacağınız işportacı, gözlerimizin aşina olduğu fiyatlarını artırmaktan geri kalmamış.

SEYYAR SATICI DOLARI BAHANE EDİYOR

Mesela telefon şarj aletinin sokakta 10 lira civarında olduğunu çoğumuz bilir. Birkaç hafta öncesine kadar bu tahmin doğru iken şimdilerde 20 lirayı bulan rakamlar söz konusu. Artış özellikle teknoloji yan ürünlerinde dikkati çekerken, kulaklık 15’ten 25 liraya, taşınabilir batarya 20’den 30 liraya çıkmış durumda. 5 liraya satılan bayan tişört 10, okul çantası 20’den 35’e bayan çantası da 60 liraları görmüş. Sebebini soruyoruz, hepsinde bahane aynı: “Dolar arttı, zam geldi.” Stokçulukla çalışan ve genelde merdiven altı ürünleri pazara sunan seyyar piyasanın zam furyasına katılması, özellikle toplumda oluşacak olumsuz algıyı tetiklemesi açısından tehlikeli görülüyor. Bu nedenle, Zabıta başta olmak üzere tüm kurumlara çarşıda ve pazarda büyük iş düşüyor. Yani iş sadece market denetlemekten ibaret olmamalı.

KALDIRIM MALINA PLAZA ZAMMI

İşin ilginç tarafı vatandaş daha ucuz olduğu düşüncesiyle seyyar piyasaya yönelirken, onlar da bunu fırsat bilerek etiketi değiştiriyor. Gıda, teknoloji, giyim gibi birçok sektörde kur bahane edilip fahiş zamlar yaşanınca özellikle bilinçsiz tüketici, sahte ve merdienaltı ürünleri tercih ediyor. (Yeni Şafak)