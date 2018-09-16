Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,30 olarak belirlendi.

Ayrıca bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği ve bu nedenle kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamalarının menfaatlerine olacağı belirtildi.