Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde yaklaşık 13 milyon konutun imar ve ruhsat problemini çözmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan imar barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 4,7 milyona yaklaştı. Vatandaşlarca yapılan ödeme tutarı 2 milyar lirayı aştı. Bu süreçte yaklaşık 500 bin problemli yapı kayıt altına alındı. Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran’da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor. 31 Aralık 2017 ‘ye kadar inşa edilen binaları kapsayan imar barışından istifade etmek isteyen vatandaşlar, 31 Ekim 2018’e kadar yetkili kurumlara başvurabilecek. Süreç devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün yaptığı açıklamada; sahada bir takım aksaklıklar gördüklerini, yanlış uygulamaları tespit edip gereken tedbirleri alacaklarını bildirdi. Sahadan gelen haberlere göre ise en büyük aksaklık, problemli yapılarda yaşayan vatandaşların “kendi aralarında uzlaşamamasından” kaynaklanıyor.



YOĞUNLUK VAR, ANCAK...

Elçi Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, bir komşunun bile katılmaması halinde bina adına başvuru yapılamadığını belirterek “Başvurularda yaşanan yoğunluğun aynısını, işlemlerin sonuçlandırılmasında görmek mümkün olmuyor. En önemli problemlerden biri, ruhsatsız binalarda bazı maliklerin sürece dahil olmaması... Bu maliklerin payına düşen bedeli ödememesi sebebiyle bina yasallık kazanamıyor ve söz konusu durum, uygulamayı olumsuz yönde etkiliyor. Şu anda problemli binaların en az yüzde 60’ında bu sıkıntı mevcut. Piyasalardaki kısmi durgunluk veya faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle yapı kayıt belgesi ödemesini herkes yapamıyor. Bu uygulamanın kentsel dönüşüme kadar geçerli sayılması, beyanda bulunan yapı sahibinin ‘binanın depreme dayanıklılığından sorumlu olması’ gibi sebepler de dezavantaj oluşturuyor. Etkili sonuç alabilmek için, ödeme kolaylığı gibi tedbirler alınmalı” dedi.

Benzer sıkıntı Fikirtepe’de olmuştu

“Herkesin onay vermemesi” sıkıntısı kentsel dönüşüm sürecinde de yaşanmış, özellikle Fikirtepe’nin adı bu konuda öne çıkmıştı. İmar barışında ise Yapı Kayıt Belgesi bedeli konutta yüzde 3, ticari yapılarda ise yüzde 6 olarak belirlendi. Belgeyi alanlar ayrıca kat mülkiyetine geçmek isterlerse, başvuru bedelinin iki katını ödeyecekler. Şu anda ruhsatsız bir binada daire başına çıkan masraf, en az 6 bin TL civarında seyrediyor. Bu rakam artabiliyor. Söz konusu miktarı ödeyemeyen komşular sebebiyle, imar barışında da sıkıntı yaşanıyor.