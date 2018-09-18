Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Ders zili dertli çaldı. İstanbul’da okul servis ücretlerine yapılan yüzde 12,7’lik zam, yeni kalemler eklenmesiyle birlikte yüzde 50’yi aştı. 0-1 kilometrelik mesafenin maliyeti 290 liraya çıktı. Okul servis ücretlerine on gün önce İstanbul’da yüzde 12,7, Ankara’da yüzde 13, İzmir’de de yüzde 18 oranında zam geldi. Görünürde en düşük artış İstanbul’da gerçekleşti. Ancak bu sadece işin kamuoyuna yansıyan kısmıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin açıkladığı tarifeye, okul türüne bağlı olarak yüzde 35 oranında personel ücreti ilave edildi. Geçen yıl 190 lira olan 0-1 kilometre servis ücreti, 215 liraya çıktı. Servis ücretine rehber personel parası da dâhil edilince en kısa mesafe 290 lirayı buldu. Toplamda yapılan artış yarı yarıya ulaştı.



ÖZEL OKULLARDA FİYAT UÇTU

1’den 8’inci sınıf servislerine kadar hostes bulundurulması zorunlu. Lise ve dengi okullarda ise hostes ücreti alınmıyor. Devlet okullarında bu ücretin serbest bir piyasası var. Bazı şirketler ‘konfor’ adı altında belirlenen servis ücretlerinin üzerinde talepte bulunuyor. Özel okullarda da neredeyse servis ücretine yakın rehber ücreti isteniyor. 15 bin okul servisinin bulunduğu İstanbul’da veliler de servis fiyatlarından şikâyetçi. Veliler “Çocuğumuzu bir sokak öteki okula göndermek için rehber parası hariç 215 lira servis ücreti veriyoruz” diyor. Zekeriyaköy’de oturan bir başka veli ise Etiler’deki özel okula gönderdiği evladı için 500 liradan fazla servis ücreti ödüyor.



İLAVE KÂR VELİYE AĞIR KÜLFET

Gazetemize konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, hostesin maliyetinin üzerine servis işletmecisinin ilave bir kâr koymasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl meydana gelen acı olayların, zihinlerde tazeliğini koruduğunu ifade eden Ağaoğlu “İzmir’de, İstanbul’da serviste unutulan çocuklar; can verdiler, yüreklerimizi yaktılar. Bu sebeple hostes bulundurma uygulaması sürdürülmelidir. Fakat servis işletmecisinin hostes ücretinin üzerine ilave kâr koyması, velileri ağır bir mali külfet altına sokuyor. Buna müsaade edilmemelidir. Servis işletmecisi; hostesin sigortası, aylığı, ihbar tazminatı hakkından doğan maliyetini UKOME’ye sunmalıdır” dedi.

UYGULAMA YENİ DEĞİL

Rehber personel ücretlerine ilişkin sorularımızı cevaplandıran İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk de uygulamanın uzun zamandır yapıldığını söyledi. Öztürk “Vatandaşlarımız itiraz edebilirler ancak hostesin parasını servis işletmecisi cebinden verirse ona ne kalacak? Şu anda yönetmelikte bir tane şehit, gazi, yetim çocuğu bedava taşınacak. Aracın kamerası, araç takibi, internet bağlantısı bunların hepsi ayrı birer masraf kalemi. Daha önceden öğrenci başı belirli bir rakam alınıyordu. Sonra SGK giderlerini karşılamıyor diye hostes ücreti yüzde 35 olarak belirlendi” diye konuştu.