Osman Çobanoğlu ANKARA

Bakan Dönmez “Madencilik işlemleriyle ilgili süreci kısaltmak ve kırtasiyeciliği bitirmak için süreci online platformda yürüteceğiz” dedi. Buna göre sistem bir veri bankası olarak çalışacak, e-maden devreye girdiğinde işlemler daha hızlı yürüyecek. Böylece 2017’den önce 3 ayda sonuçlanan, 2017’de 7 güne indirilen başvuru süreci, e-maden devreye girdiğinde ise gerekli evrakın tamamlanması hâlinde sabah yapılan başvuru, akşama sonuçlanabilecek.