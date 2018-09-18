Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bakan Dönmez “Madencilik işlemleriyle ilgili süreci kısaltmak ve kırtasiyeciliği bitirmak için süreci online platformda yürüteceğiz” dedi. Buna göre sistem bir veri bankası olarak çalışacak, e-maden devreye girdiğinde işlemler daha hızlı yürüyecek. Böylece 2017’den önce 3 ayda sonuçlanan, 2017’de 7 güne indirilen başvuru süreci, e-maden devreye girdiğinde ise gerekli evrakın tamamlanması hâlinde sabah yapılan başvuru, akşama sonuçlanabilecek.