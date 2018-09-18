Osman Çobanoğlu ANKARA
Bakan Dönmez “Madencilik işlemleriyle ilgili süreci kısaltmak ve kırtasiyeciliği bitirmak için süreci online platformda yürüteceğiz” dedi. Buna göre sistem bir veri bankası olarak çalışacak, e-maden devreye girdiğinde işlemler daha hızlı yürüyecek. Böylece 2017’den önce 3 ayda sonuçlanan, 2017’de 7 güne indirilen başvuru süreci, e-maden devreye girdiğinde ise gerekli evrakın tamamlanması hâlinde sabah yapılan başvuru, akşama sonuçlanabilecek.
Madencilik işleri online yürüyecek
18.09.2018 - 05:16 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 05:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kabinenin 100 günlük icraat programında yer verilen e-Maden uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den önemli açıklamalar geldi.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : madencilik,
580862 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/580862.aspx
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