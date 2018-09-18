Kapalıçarşı'da 6,3430 liradan alınan dolar 6,3450 liradan satılıyor. 7,4270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4290 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2860 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3550 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (18 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
18.09.2018 - 09:02 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 6,3450 liradan, avro 7,4290 liradan güne başladı.
Etiketler : Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? 18 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları,
580882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/580882.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER