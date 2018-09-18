Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 6,3430 liradan alınan dolar 6,3450 liradan satılıyor. 7,4270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4290 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2860 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3550 lira olmuştu.