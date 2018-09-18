Gram altın fiyatı 18 Eylül 2018 sabahına 243 lira seviyesinden başladı.Saat 07.23 itibariyle çeyrek altın 390 liraya, cumhuriyet altını ise 1590 liraya alıcı buluyor.
Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek kaç lira? (18 Eylül 2018 altın fiyatları)
18.09.2018 - 09:09 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Etiketler : Altın fiyatları,çeyrek altın,
580884 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/580884.aspx
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