Komisyon yaptığı açıklamada, "Soruşturmada Alman araç üreticilerinin benzinli ve dizel araçlarda zarar verici gaz salınımını azalmak için sistemler geliştirmek konusunda birbirleri ile rekabet etmeme konusunda anlaşıp anlaşmadıkları inceleyeceğiz" dedi.
Avrupa Birliği Komisyonu, Ekim 2017'de Alman araç üreticilerinin ofislerine baskın düzenlemişti.
Alman araç üreticileri için resmi soruşturma açtı
18.09.2018 - 13:47 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği Komisyonu, Alman araç üreticileri BMW, Daimler ve VW Group'un temiz emisyon teknolojisi geliştirmede rekabetten kaçınmak için gizlice anlaşıp anlaşmadıklarının belirlenmesi amacıyla resmi soruşturma başlattı.
Komisyon yaptığı açıklamada, "Soruşturmada Alman araç üreticilerinin benzinli ve dizel araçlarda zarar verici gaz salınımını azalmak için sistemler geliştirmek konusunda birbirleri ile rekabet etmeme konusunda anlaşıp anlaşmadıkları inceleyeceğiz" dedi.
Etiketler : ab komisyonu,Alman araç üreticileri,BMW,Daimler,VW Group,
580918 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/580918.aspx
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