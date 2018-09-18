Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komisyon yaptığı açıklamada, "Soruşturmada Alman araç üreticilerinin benzinli ve dizel araçlarda zarar verici gaz salınımını azalmak için sistemler geliştirmek konusunda birbirleri ile rekabet etmeme konusunda anlaşıp anlaşmadıkları inceleyeceğiz" dedi.



Avrupa Birliği Komisyonu, Ekim 2017'de Alman araç üreticilerinin ofislerine baskın düzenlemişti.