Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’de gece ziyaretlerine açılarak antik alanlarda tarihî gösterilerin yapılması durumunda yıllık 5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşılacağını söyledi.

Başkan Şen, antik tiyatroda nitelikli gösterilerin olması gerektiğinin altını çizerek “Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin gece de burada konaklayarak konaklama gün sayılarını iki güne çıkarması gerekiyor. Eğer bu şekilde olursa Pamukkale’deki ziyaretçi sayısının 5 milyona ulaşacağını bekiliyoruz. Platinyum Cennet Cehennem Kapısı var, o da bu yıl eylül ekim ayında açılacak. Orada da geçmişe dönük gösteriler yapılırsa misafirler ciddi ilgi gösterir” dedi.