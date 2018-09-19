Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’de gece ziyaretlerine açılarak antik alanlarda tarihî gösterilerin yapılması durumunda yıllık 5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşılacağını söyledi.
Başkan Şen, antik tiyatroda nitelikli gösterilerin olması gerektiğinin altını çizerek “Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin gece de burada konaklayarak konaklama gün sayılarını iki güne çıkarması gerekiyor. Eğer bu şekilde olursa Pamukkale’deki ziyaretçi sayısının 5 milyona ulaşacağını bekiliyoruz. Platinyum Cennet Cehennem Kapısı var, o da bu yıl eylül ekim ayında açılacak. Orada da geçmişe dönük gösteriler yapılırsa misafirler ciddi ilgi gösterir” dedi.
Pamukkale’nin güzellikleri gece de ziyarete açılıyor
19.09.2018 - 04:19 | Son Güncelleme: 19.09.2018 - 04:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirasına dâhil olarak dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale’nin gece ziyaretlerine açılması ve antik alanlarda tarihî-kültürel gösterilerin yapılması durumunda, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin sayısının önemli ölçüde artacağı belirtildi.
Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’de gece ziyaretlerine açılarak antik alanlarda tarihî gösterilerin yapılması durumunda yıllık 5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşılacağını söyledi.
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