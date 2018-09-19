İstanbul Kapalıçarşı'da 6,3830 liradan alınan dolar 6,3850 liradan, 7,4770 liradan alınan euro ise 7,4790 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,3740 liradan, euro ise 7,4590 liradan satılmıştı. 