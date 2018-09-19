İstanbul Kapalıçarşı'da 6,3830 liradan alınan dolar 6,3850 liradan, 7,4770 liradan alınan euro ise 7,4790 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,3740 liradan, euro ise 7,4590 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (19 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
19.09.2018 - 09:16 | Son Güncelleme: 19.09.2018 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 6,3850 liradan, euro ise 7,4790 liradan güne başladı.
Etiketler : Serbest piyasada dolar,ekonomi haberleri,
581006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/581006.aspx
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