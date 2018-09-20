Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı kur fırsatçılarına izin vermedi. Son 2 haftada ‘Alo 175 Hattı’na ve bakanlığa yaklaşık 18 bin ihbar gelirken 2 bin 499 firmada 41 bin 818 ürün denetlendi. Yapılan incelemeler sonucunda 131 firmanın 1.296 üründe haksız fiyat artışına gitti belirlendi. Ayrıca 680 üründe fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu. ‘Yerli Üretim Logosu tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketiciye zarar veren uygulamaları gerçekleştiren firma ve kuruluşlar üzerindeki denetimlerini artırdıklarını belirterek, “Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya, yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz. Tüketicilerimizin fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi için gerek gümrük prosedürleri üzerinde gerekse gümrük vergileri üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Vatandaşımızın en temel besim maddesi unun piyasada spekülatif dalgalanmalara maruz kalmaması için de tedbirler aldık. Aslında kelimenin tam anlamıyla halkın ekmeğiyle oynamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmedik. Bu vesileyle yerli buğdaydan un üreterek ihraç etmek isteyen firmalarımızın ihracatçılarını geçici olarak durdurduk ve bununda başarılı sonuçlarını aldık. Un fiyatlarının aşağı çekilmesine vesile olduk” dedi. Pekcan, tüketicinin, genellikle market ürünleriyle ilgili şikayetlerinin olduğunu belirterek, “Genelde tüketicinin marketteki ürünlerle ilgili şikayetleri var. Denetleme yaptık tespit yaptık. Bu firmaların savunmalarını istedik gerekli cezayı veriyoruz. Bu konuda hiçbir tolerans göstermiyoruz. Bizim 6 bin 900 TL’den 69 bin TL’ye kadar bunu da 10 katına çıkarma yetkimiz var bu kapsamda da değerlendiriyoruz. Bunun dışında ayrıca stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla beraber stok kontrolleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. O anda cezalarını kesiyoruz” diye konuştu.