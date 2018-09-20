Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk malı ürünlerin üzerinde bundan böyle ‘Yerli Üretim’ ibaresi yazan logo bulunacak. Logayu sadece Türk firmaları değil Türkiye’de üretim yapan yabancı firmalar da kullanabilecek. Gazetemize yaptığı açıklamada “Türkiye’de istihdam sağlayan, bu ülkede üreten bütün ürünler Türk malıdır, Türk Malı logosu koymayı hak eder” diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bakanlığın da bu yönde açıklama yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ağaoğlu “Logoyu herkesin tanıması biraz zaman alacak. Ancak bir Türk bayrağının ay ve yıldızı olsa, yeni bir izaha ihtiyaç duyulmazdı. Gözlerimiz logoda ay ve yıldızı aradı doğrusu” dedi.

Bir çağrımıza daha destek

Gazetemizin dünkü nüshasında, dünyanın herhangi bir ülkesinde doğmuş markaların Türkiye’de yapılan üretimleri için de yerli malı ifadesinin kullanılmasına dair çağrıyı okurlarımıza duyurmuştuk.