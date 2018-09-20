Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turgut

Rüzgâr ve güneş enerjisiyle çalışacak toplam 327 megavat kurulu gücündeki santraller bir yılda devreye girdiğinde 1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın “Bu tek seferde alınan en büyük rüzgâr ve güneş santrali kredisi” dedi.

HALKA ARZ EDİLECEK

Kredi sözleşmesi imza töreninde konuşan Akın, kredinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, KfW IPEX-Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası’nın oluşturduğu konsorsiyumdan sağlandığını söyledi. Temiz enerjide 2020’de 1000 megavata ulaşmak için 2,9 milyarlık yatırım planladıklarını belirten Akın “Sonra şirketi halka arz etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin ikinci çıkışına hazır olması gerektiğinin altını çizen Hamdi Akın “Bugünlerde yatırım yapanlar, bunları çok değerli varlıklara dönüştürecektir, o sebeple tüm yatırımcıların elini taşın altına koyması ve yepyeni bir Türkiye kuruluyor gibi şartları zorlaması gerekiyor. O zaman kesinlikle bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Yatırımcılar yeniden sahneye çıkmalı” ifadelerini kullandı.

Yapılandırma Meclis’i bekliyor

Hamdi Akın, yenilenebilir enerjide devletin alım garantisinin 2020’den sonra devam edip etmeyeceğinin açıklanması gerektiğini kaydetti. Akın “Bugünden açıklanırsa yeni yatırımlara devam edebiliriz. Açıklanmazsa yeni yatırımlara başlayamayız, çünkü bir yatırım için inşaat yaklaşık 1,5 yıl sürüyor” dedi. Diğer taraftan, bankalara toplam borcu 100 milyon TL ve üzerinde olan şirketlere borç yapılandırma çalışmasının Meclis’in açılmasını beklediği öğrenildi.