Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda özellikle kur ve faiz cephesinde yaşanan hareketlilik, gayrimenkul sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Son dönemde faizlerin yükselmesi yerli alıcılara kredi çekerken frene bastırdı. Yabancılar ise döviz kurlarının yükselmesi sebebiyle, alım güçlerinin artmasına paralel olarak Türkiye’den daha fazla konut sahibi olmaya başladılar. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,1 geriledi. Satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,5 düşüş göstererek 105 bin 154 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 262 konutla ilk sırada (yüzde 14,5) yer aldı. İstanbul’u 9 bin 291 konut satışıyla (yüzde 8,8) Ankara, 5 bin 64 konut satışıyla (yüzde 4,8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ AZALIYOR

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 azalarak, 12 bin 743’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 12,1 olarak belirlendi. Son dönemde konut kredisi faizleri hızlı yükseliş kaydetmişti. Bugün en düşük yüzde 2 seviyesinde bulunuyor, bazı bankalarda yüzde 3’e kadar çıkıyor. Yüzde 2’den bile hesaplandığında, 100 bin TL konut kredisi kullanan bir vatandaş, 120 ayda dosya masraflarıyla birlikte yaklaşık 270 bin TL geri ödeme yapacak. Faiz yükünün, ana parayı neredeyse ikiye katlaması üzerine kredili satışlarda hissedilir azalma gözlemleniyor.

En çok Iraklılar alıyor

Yabancıya konut satışları, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,6 artarak 3 bin 866 oldu. Aylık bazda ilk defa 3 bin adedin üzerine çıkıldı. İlk sırada bin 141 konut satışıyla İstanbul bulunurken; bu ili 675 satışla Antalya, 307 satışla Bursa, 305 satışla Ankara ve 263 satışla Yalova izledi. Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 944 konut satın aldı. İran vatandaşları 394, Suudi Arabistan vatandaşları 275, Kuveyt vatandaşları 271, Rusya vatandaşları 192 konut edindi. Bu arada ocak-ağustos döneminde yabancıya konut satışları, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,6 yükselişle 18 bin 540’a ulaştı. Bu yılın sekiz ayında da en fazla konut sahibi yine Iraklılar (3 bin 515 adet) oldu.