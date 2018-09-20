Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Ayrıca Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de, 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi. Yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye’deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da, 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin; gayrimenkul sektörünün beklediği bu indirimin yabancı yatırımcıyı teşvik edeceğini ve sektörün elini güçlendireceğini söyledi. Yetgin, “Gayrimenkul için 1 milyon dolar, küçük bir yatırım değil. Bunun indirilmesi çok olumlu yansıyacak. Yeni düzenleme ile daha üst segmentteki yatırımcıyı ülkemize çekmeyi hedeflemeliyiz” dedi.

Satışlar patlayacak

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “250 bin dolar tutarındaki konut yatırımıyla sağlanan vatandaşlık hakkı ile; hem yabancıların ev için ödeyeceği tutarda artış olacak, hem de 200’ün üzerinde alt sektör canlanacaktır. Yabancıya satışta, 10 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkarız” diye konuştu.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal da şunları söyledi: Geçen sene 4,6 milyar dolarlık konutu yabancıya sattık. Bu sene ilk 8 ay itibariyle tutar, 3 milyar dolara yaklaşmış durumda. Sınırın 250 bin dolara çekilmesi kararı, hem 2 milyon insanı istihdam eden inşaat sektörünü hareketlendirecek hem de yabancıya konut satış tutarını 10 milyar dolarlara sıçratacak.