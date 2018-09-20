Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasını oluşturacak olan "Yeni Ekonomi Programı (YEP)", açıklanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanması öncesinde iş dünyasından isimlerle biraraya geldi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından duyurduğu görüşmeler çerçevesinde, DEİK, TUSİAD ve MÜSİAD üyeleriyle buluştu. Bakan Albayrak, mesajında, "Ekonomimiz için hayata geçireceğimiz politikaları ortak akılla ortaya koyacağımızı açıklamıştık" dedi.

Bakan albayrak, ayrı ayrı gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında aralarında Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek, DEİK Başkanı Nail Olpak ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da bulunduğu isimlerle biraraya geldi.

Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Ekonomi Programı açıklanıyor.

Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak.

Programın ana mesajları dengelenme, disiplin ve değişim olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi. Bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dedik.Ekonomi 2002'den 2013'e kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Büyüme sadece kamuyla değil özel sektör kanalıyla yakalanmış, kamu finansmanı sorun olmaktan çıkmıştır. 2013'ten sonra Türkiye'nin iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz şahit olduk. Mayıs sonu Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17/25 Aralık sonrasında 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Ekonomik yaptırımların adeta silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta Türkiye olarak biz de bu sürecin bir parçası olduk. Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekonominin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece direncimiz de en üst düzeyde olacak.

Program üç ana temel üzerine oturuyor; dengelenme, disiplin ve değişim. 2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2020 tahmini yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgiye oluşturacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız.

Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi. Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesi bekleniyor.

Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranıını 2020'de yüzde 1'e yükselteceğiz. Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek.

Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşadığı bir diğer unsur. ;Cari açıktaki düşüş devam edecek. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörülüyor.

İstihdam önemli başlıklardan biri. İşsizlikte 2020 sonrasında azalış göstermeye başlayacak yüzde 10,8 seviyelerine ulaşmış olacak. 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulmuş olacak. İşsizliğin 2018 yüzde 11,3, 2019 yüzde 12,1, 2020 sonunda yüzde 11,9 olması bekleniyor.

KAMUDA 60 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Yeni ekonomi programımız daha öncekilerden farklı aksiyonlarını sizlere vermek istiyorum. Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak. Bu ekip sürekli sahada olacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek. Kamu gelirlerini artırmak için yapısal reformları geliştireceğiz.

Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor.