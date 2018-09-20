Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kurunu bahane eden fırsatçılar, Türkiye genelinde bir çok ürüne zam uyguladı. Zam oranlarının yüksek olması vatandaşların tepkisine neden olurken, Türkiye gündemini uzun süre salça fiyatlarındaki artışlar meşgul etti. Salça fırsatçılarına karşı duran Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki kadınlar ise, doğal üretim ürünlerini eski fiyattan satmaya devam etti. Sarıcakaya Kadın Kooperatifi bünyesinde satılan domates salçaları, halen 15 liradan alıcısını bekliyor. Sarıcakaya Belediyesi'nin destekleriyle yapılan domates salçaları sipariş üzerine vatandaşların kapısına kadar da gönderiliyor.



"Fiyatlara zam yapmayı düşünmüyoruz"



Piyasadaki fırsatçıların yanlış yaptığını söyleyen Sarıcakaya Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur, kendi ürünlerinde fiyat artışının yapılmadığını söyledi. Kadınların kendi ürünlerini kooperatifte uygun fiyattan sattığını aktaran Başkan Okur, "Salça satımı Sarıcakaya’nın geleneksel âdetidir. Kışa hazırlık olarak her aile yapar ve hazırlar. Kooperatifteki ürünler de belediyenin bize katkısı diyebiliriz. Ellerinde hediyelik olarak yapmış oldukları çok fazla ürünleri vardı. Daha sonra belediye başkanımız, ‘Bunları size vereyim, siz de bunları kooperatifinizde değerlendirin’ dedi. Fikir böyle çıktı, ellerindeki ürünleri bize verdiler. Biz de elimizdeki ürünleri ilave ederek çoğalttık. Kooperatif ortaklarımız da kendi ürünlerini getirip burada satabiliyorlar. Fiyatlara zam yapmayı düşünmüyoruz. Bünyemizde olan ürünler genelde çok fazla kar amaçlı olmadığı için, sadece üreticiye katkıda bulunsun, bayanların evlerine ek gelir olsun diye yapılıyor" dedi.



"Bizim hala geçen seneki fiyatımız 15 liradan devam ediyoruz"



Piyasada domates salçasının 20-25 liradan daha fazla fiyatlarla satıldığını kaydeden Okur, "20-25 liradan satıldığını biliyoruz. Bizim hala geçen seneki fiyatımız 15 liradan devam ediyoruz. Domates salçası katkısız ve içinde herhangi bir koruyucu madde yok. Üreticide zam yok, bizde aynı fiyattan ürün alınıyor ama bize gelene kadar fiyat çok fazla yükseliyor. Biz şu ana kadar ayaklarımızı diriyoruz, bakalım artık ne zamana kadar bu şekilde devam eder bilmiyorum. Bu yapılan politika yanlış. Depolarda saklayıp daha sonra, 'Bunlara zam geldi' deyip piyasaya çıkartmak yanlış. Genelde vatandaşlar buraya gelip ürünleri almayı tercih ediyorlar. Gezmek amaçlı olsun ya da tanıdıklar vasıtasıyla buraya geliyorlar. Ürünleri görerek kendi istediklerini alıyorlar. Talep olursa biz de buradan istediklerini gönderebiliriz" diye konuştu.