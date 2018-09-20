Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Bakan Albayrak toplantıda, kamu maliyesinde yapılacak tassarruf tedbirleriyle ilgili çok önemli bilgiler verdi.

TASARRUFLA YETİNMEYİP GELİR ARTIRIMI DA YÜKSELTİLİYOR



Buna göre kamuda 60 milyar liralık tasarruf yapılacak. Ayrıca 16 milyar liralık da gelir artırımı sağlacak.





"KAMU MALİYESİ DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM OFİSİNİ KURDUK"



Bakan Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde diğer bakanlıklarımızda Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'ni kurduk. Bu ekibimiz sadece tasarruf tedbirlerimizin uygulanmasından değil aynı zamanda gelir artırıcı önlemlerinde tespit edilmesi için çalışacaklar.

Buradaki ekibimiz kamuda alışık olduğumuz işleyişten farklı çalışacak. Ekibimiz sürekli sahada olacak, sürece öncülük edecek.

Bu ekibimiz bugün itibariyle belirlediğimiz 76 milyar liralık tasarruf ve gelir artırıcı önlemleriyle yetinmeyecek. Kamuda gereksiz kullanım israfını önlemek gibi uygulamaları takip edecek." ifadelerini kullandı.