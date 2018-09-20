Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir haber kanalında canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Başkent gündemini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

“Suya, ekmeğe ve ulaşıma zam yok”

Başkan Tuna, kamuoyunda ulaşım başta olmak üzere su ve ekmeğe zam yapılacak tartışmaları ile ilgili şunları kaydetti:

“Ekmeğe zam yapmıyoruz. 250 gram Halk Ekmek 70 kuruş. Gidebildiği kadar gideceğiz, dayanabildiğimiz kadar. Zaten sübvanse ediyoruz. Ekmeğe zam yapmıyoruz, yapmayacağız da. Suya da yıl sonuna kadar zam yapmayacağımıza dair sözümüz var. Özellikle mandıralarda, taşra ilçelerde suya indirim yaptık ki orada hayat devam etsin, göç olmasın. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerekiyor. Ufak da olsa su indirimiyle bir katkımız olsun istedik. Ulaşıma da zam yapmıyoruz.”

“Ankapark çok önemli bir proje”

Ankapark ihale sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Başkan Tuna, ihalenin bir an önce tamamlanmasını istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Çok konuşuluyor ve tartışılıyorsa çok önemli bir proje demektir. İnşallah uygun bir talipli olur ve neticelenir. Bu iş kolay değil profesyonellik gerektiren bir iş. Herkesin işletebileceği bir proje değil. Oradaki makinalar hassas. Allah korusun kaza bela olur bu yüzden profesyonel kişilerin işletmesi lazım. Ben her ihaleden bir sonuç bekliyorum. Sonuç beklemediğim ihaleyi yapar mıyım? Bu ihaleden de olumlu sonuç bekliyorum.”

Başkan Tuna, Kanal Ankara proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve bir bütün halinde ihaleye çıkacaklarını ifade etti. Tuna, Ankara’nın yeni bir meydana kavuşacağını belirterek, “Melike Hatun Camii’nden Hacı Bayram’a kadar tramvay hattı planladık” dedi.