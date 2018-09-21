Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konkordato ilan eden Beta Ayakkabı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, "Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız" dedi.



İkiışığın yazılı açıklaması şöyle:

“Son dönemde piyasalarda yaşanan liradaki değer kaybı, nakit akışı sıkışıklığı, AVM’lerde kiralamaların döviz üzerinden yapılması gibi nedenlerle şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı.



Geçtiğimiz aylarda fabrikamızda gerçekleşen yangın da tüm bu gelişmeler ile birlikte bizleri zor bir döneme soktu. Fakat artık içinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale geldi.



Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız.



Bu doğrultuda AVD Hukuk – Av. Fatih Dönmez ile birlikte gerçekleştirdiğimiz konkordato talebimiz gereğince, ilgili mahkemenin tedbir kararı aldığını açıklamak isteriz.



Piyasa şartlarına bağlı olarak başlattığımız yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı, müşterilerimiz, satış ve üretimini gerçekleştirdiğimiz markalar ve tedarikçilerimizin haklarını korumaktır.



Bu süreç ile Beta, hiç şüphesiz ki, daha sağlam ve kararlı adımlarla ilerleyecek ve ülke ekonomisine üretim, ihracat ve istihdamla değer katmaya devam edecektir.



Geçici süreli bu durumu devletimizin de desteği ile başarı ve el birliğiyle geride bırakacağımızı, tüm bu yaşananların ardından yolumuza her zamankinden daha güçlü devam edeceğimizi ve Türk perakende sektörünün milli bir değeri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak isteriz.“



KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.