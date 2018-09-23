Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de bir yöneticinin yıllık ortalama kazancı 2017 itibarıyla 72 bin 707 lira olarak kayıtlara geçti. Erkek yönetici için bu rakam 74 bin 975 lirayı bulurken, kadın yönetici için ise 62 bin 450 lirayla erkek meslektaşlarının 12 bin 525 lira gerisinde kaldı. Hizmet ve satış elemanı olarak çalışan erkeklerin yıllık ortalama geliri 27 bin 214 lira, kadınların geliri ise 16 bin 235 lira olarak hesaplandı. Bu meslek grubunda çalışan kadınlar, erkeklerden yıllık ortalama 11 bin lira daha az gelir elde etti. Ayrıca nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışan erkekler yılda 19 bin 293 lira, kadınlar ise 10 bin 65 lira kazandı. Kadın ve erkekler arasında iş gelirinin birbirine en fazla yaklaştığı eğitim düzeyi “lise” oldu. Lise ve dengi okul mezunlarının 2017’de yıllık ortalama 28 bin 260 lira gelir elde ettiği belirlendi. Bu gruptaki erkekler yaptıkları işlere karşılık 29 bin 814 lira, kadınlar ise 22 bin 794 lira kazandı. Lise ve dengi okullardan mezun erkekler kadınlardan yüzde 23,5 fazla gelir sağladı.